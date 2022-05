Report de peste 7,66 milioane de lei la Loto 6/49

Reportul la Loto 6/49, categoria I, depaseste 7,66 milioane lei (peste 1,55 milioane de euro) la tragerea de duminica, 29 mai, in timp ce la Noroc se inregistreaza un report de peste 4,38 milioane de lei (peste 886.200 de euro), a anuntat Loteria Romana.La categoria I a jocului Joker se inregistreaza un report in valoare de peste 1,85 milioane de lei (peste 374.700 de euro).La Loto 5/40 este in joc, la categoria I, o suma de peste 70.000 de lei, iar la categoria a II-a de circa 50.000 ... citeste toata stirea