REPORTAJ: Ziua in care simpatizanti AUR Alba au protestat impotriva foamei, frigului si intunericului in fata unei cladiri goale

"Foamea, frigul si intunericul nu salveaza planeta, ci ne omoara": asa suna in Alba Iulia chemarea la protestul local si national al celor de la AUR, impotiva actualului Guvern.Pentru a lupta cu foamea, frigul si intunericul care ameninta planeta, 46 de persoane erau prezente in fata Prefecturii Alba, duminica, 9 octombrie, la ora 14.00. Apoi, au mai aparut cateva persoane in decursul a 20 de minute.Ce voiau? demisia Guvernului, alegeri anticipate, dar si o lista de cerinte, citite de pe o ... citeste toata stirea