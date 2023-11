Asocierea RER Vest - RETIM anunta ca, in sezonul rece, echipajele de salubrizare menajera colecteaza deseurile conform graficelor stabilite, in toate zonele.Potrivit sursei citate, colectarea deseurilor menajerede la persoanele fizice si agentii economici decurge fara intreruperea activitatii, in conditii de iarna.Recomandari pentru locuitoriClientilor casnici li se recomanda, in cazul precipitatiilor sub forma de lapovita si/sau ninsoare ca:in ziua de colectare a deseurilor reciclabile, ... citeste toata stirea