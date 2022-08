RER Vest- RETIM: Programul de lucru, valabil pentru data de 15 august

Asocierea RER Vest- RETIM informeaza clientii si colaboratorii sai din judetul Alba asupra programului de lucru valabil in data de 15 august 2022, "Adormirea Maicii Domnului", sarbatoare legala.COLECTAREA DE DESEURIActivitatea de colectare a deseurilor din toate localitatile din judetul Alba in care opereaza Asocierea RER Vest - RETIM se va desfasura la fel ca intr-o ZI OBISNUITA. Astfel, daca in ziua de luni, 15 august2022, erau programate colectari de la adrese, acestea se vor face ca de ... citeste toata stirea