Restaurant inchis temporar de DSVSA Alba. Sanctiuni de peste 70.000 de lei la alte unitati

Un restaurant din Alba a fost inchis temporar din cauza conditiilor structurale improprii pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica, in urma unor controale ale Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor. In perioada sezonului estival, inspectorii Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Alba acorda verifica unitatile in care creste consumul de alimente, astfel incat sa fie prevenite toxiinfectiile alimentare, iar sanatatea consumatorilor sa ... citeste toata stirea