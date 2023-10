In apropiere de Alba Iulia sunt in pregatire lucrari complexe pentru construirea unei retele de apa potabila ce va fi utilizata pe timp de vara si in perioadele cu seceta.Investitia este de "imbunatatire alimentare cu apa potabila pentru zona industriala a municipiului Alba Iulia, comuna Ciugud si comuna Berghin" si are o valoare de 21.545.847,82 lei.Lucrarile de constructii-montaj sunt estimate la 15.212.018,01 lei, cu TVA inclus.Justificarea investitiei. Consumuri foarte mari de ... citeste toata stirea