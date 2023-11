Locuitorii a trei sate din comuna Salciua vor beneficia in curand de o retea de canalizare menajera cu statie de epurare, printr-o investitie care se ridica la peste 18 milioane de lei.Comuna Salciua a lansat, pe 27 noiembrie, in SEAP, o licitatie pentru proiectarea si executia lucrarilor pentru proiectul "Retea canalizare menajera si statie de epurare in comuna Salciua".Valoarea totala estimata a contractului este de18.026.114,85 de lei, fara TVA.Potrivit documentatiei, sistemul de ... citeste toata stirea