Retea de gaze naturale in comuna Daia Romana, printr-o investitie de aproape 29 milioane de lei. Licitatia, lansata in SEAP

Retea de gaze naturale in comuna Daia Romana. Locuintele, agentii economici si institutiile publice din Daia Romana vor fi racordate in curand la reteaua de distributie a gazelor naturale, printr-o investitie de aproape 29 milioane de lei, finantata prin programul "Anghel Saligny".Primaria Daia Romana a lansat pe 21 februarie, in platforma SEAP, o licitatie pentru infiintarea unei retele de distributie gaze naturale in comuna.Valoarea totala a investitiei este estimata la28.991.028,37 de ... citește toată știrea