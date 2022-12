Reteaua de canalizare menajera va fi extinsa la Teius, printr-un proiect de 7,5 milioane de lei. Acord de mediu, solicitat la APM

Reteaua de canalizare menajera urmeaza sa fie extinsa in orasul Teius, printr-o investitie de peste 7,5 milioane de lei.Agentia pentru Protectia Mediului Alba a anuntat recent depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Extindere retea de canalizare menajera in orasul Teius".Potrivit memoriului de prezentare, lungimea totala a retelei noi de canalizare gravitationala va fi de 8.120 m iar a retelei de canalizare sub presiune (refulare) de 175 m.Vor fi amplasate ... citeste toata stirea