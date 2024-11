Reteta perfecta pentru sezonul rece : Placinta cu dovleac aromata si usor de preparat

Odata cu racirea vremii si schimbarea peisajului in culori tomnatice, multi dintre noi simt nevoia de a gati preparate confortabile si aromate. Vedeta sezonului este dovleacul, un ingredient versatil, plin de vitamine si antioxidanti, care poate fi folosit atat in preparate dulci, cat si sarate.Astazi va aducem o reteta calda, perfecta pentru mesele in familie.Ingrediente :500 g piure de dovleac copt200 ml lapte condensat3 oua150 g zahar brun1 lingurita scortisoara1/2 lingurita nucsoara1/4 ... citește toată știrea