Reteta zilei: Paste cu sos de rosii si busuioc - Gust Italian, gata in 20 de minute!

Daca iti doresti o masa rapida si gustoasa, noi avem si in aceasta sambata o reteta perfecta pentru tine. Paste cu sos de rosii si busuioc, alegerea ideala. Inspirata din bucataria italiana, aceasta reteta este perfecta pentru zilele aglomerate, dar si pentru momentele in care vrei sa te rasfeti cu ceva simplu.Ingrediente:*400 de grame de penne;* 3 linguri de ulei de masline;* 3 catei de usturoi, tocati fin;* 1 conserva de rosii in bulion, taiate cubulete;* 1 lingurita de sare;* 1/2 ... citește toată știrea