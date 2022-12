Revelion 2022 - 2023 la Alba Iulia: Focuri de artificii cu ocazia trecerii dintre ani, in Piata Cetatii Alba Carolina

Noaptea de Revelion, trecerea dintre ani, va fi marcata la Alba Iulia printr-un foc de artificii.Cei prezenti in oras sunt invitati in Piata Cetatii din Alba Iulia, pentru a lua parte la focul de artificii.Focurile de artificii vor fi lansate din curtea cladirii Palatului Copiilor, pe un fond muzical.De asemenea, reprezentatii primariei vor imparti celor prezenti in Piata Cetatii calendare cu anulul 2023.Cu cateva zile inainte de Revelion, dar si de Craciun, la Alba Iulia, pe data de 23 ... citeste toata stirea