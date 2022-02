Revin competitiile sportive pentru CS Unirea Alba Iulia. Sportivii albaiulieni, participa duminica la Timisoara, la Campionatul National de Mars

Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia reincepe, in februarie, competitiile sportive, dupa ce luna ianuarie a fost destinata antrenamentelor. Prima mare provocare este Campionatul National de Mars - Iarna, competitie cu traditie, ce are loc duminica, 13 februarie, la Timisoara si la care CS Unirea Alba Iulia s-a impus in ultimii ani prin clasari pe podium.La aceasta competitie vor participa noua sportive de la CS Unirea Alba Iulia (o parte dintre ele avand dubla legitimare, la CSU Resita si LPS ... citeste toata stirea