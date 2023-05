Ministerul Sanatatii a anuntat ca organizeaza duminica, 14 mai, sesiunea extraordinara a concursului de intrare in rezidentiat in domeniul medicina.La concurs s-au inscris 962 de candidati care vor concura pe 628 de locuri si posturi din cadrul unitatilor sanitare publice, potrivit unui comunicat al ministerului.Din Alba nu sunt candidati inscrisi, iar la Cluj sunt 42 de locuri disponibile, la Sibiu 15 si la Tg Mures 142. De asemenea, sunt doua posturi in Mures, unul la spitalul din ... citeste toata stirea