Rezultate Definitivat 2023: In judetul Alba, rata de promovare a examenului este de 80,3% si sunt patru medii de 10.Comparativ, in 2022, rata de promovare a fost de 72% si au fost doua medii de 10.Ministerul Educatiei a publicat marti, 25 iulie, la ora 11.00, rezultate la Definitivat 2023.Pana miercuri inclusiv pot fi depuse contestatii, iar rezultatele finale la Definitivat dupa contestatii vor fi comunicate in 1 august.Definitivat 2023 - rezultate in AlbaIn judet, au fost declarati ... citeste toata stirea