Rezultatele controalelor ITM Alba in domeniul muncii si securitatii la locul de munca, perioada 23-27 septembrie 2024

Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Alba a desfasurat o serie de controale in perioada 23-27 septembrie 2024, in conformitate cu Programul cadru de actiuni pentru anul 2024, avand ca scop combaterea muncii nedeclarate si subdeclarate. Controalele au vizat atat respectarea legislatiei privind relatiile de munca, cat si securitatea si sanatatea la locul de munca.Rezultate in domeniul relatiilor de munca:Unitati controlate: 39Salariati controlati: 454 (din care 186 femei)Deficiente ... citește toată știrea