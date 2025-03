Rezultatele remarcabile ale politistilor de imigrari din Alba in 2024 : Peste 2200 de permise de sedere si 2000 de avize de angajare emise, actiuni extinse impotriva muncii nedeclarate si sederii ilegale

Tema declaratiei: "Rezultatele obtinute de politistii Serviciului pentru Imigrari al Judetului Alba, in anul 2024".2272 de permise de sedere pentru diferite scopuri si 2083 de avize de angajare in munca au fost emise de politistii de imigrari din Alba, in anul 2024. 27 de straini au fost depistati in situatii ilegale, dar si amenzi in valoare de 102700,00 de lei au fost aplicate de politistii de imigrari.Activitatea de prevenire si combatere a muncii nedeclarate a strainilor reprezinta o ... citește toată știrea