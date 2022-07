Rigola care strabate centrul Sebesului va fi reparata, printr-o finantare nerambursabila

Rigola din centrul municipiului Sebes va fi reparata, iar apa se va regasi din nou in peisajul urban. Primaria Sebes are in plan si alte interventii in zona istorica, finantarea fiind asigurata prin fonduri nerambursabile."In incercarea de a reda Sebesului macar o parte din farmecul de altadata, am inceput o serie de reparatii ale rigolei care strabate zona centrala. La finalul lucrarilor, apa va fi un element care se va regasi in noul decor urban, alaturi de alte elemente care sa ... citeste toata stirea