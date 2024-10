RO-ALERT : mesaje de urgenta ce salveaza vieti

RO-ALERT este un instrument esential pentru protejarea vietii si sigurantei cetatenilor in situatii de urgenta, fiind creat pentru a transmite rapid mesaje de avertizare direct pe telefoanele mobile ale populatiei.Ca dovada a eficientei sistemului, de la inceputul acestui an pana in prezent, au fost transmise 2.743 de mesaje prin RO-ALERT, dintre care 1.880 au vizat prezenta ursilor in apropierea comunitatilor, 47 au fost alerte de incendiu, 711 au avertizat asupra fenomenelor ... citește toată știrea