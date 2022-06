RoEcollect a anuntat castigatorii campaniei de informare si colectare desfasurate la Alba Iulia. Seriile biletelor castigatoare

RoEcollect au anuntat la sfarsitul saptamanii trecute, de Ziua Mondiala a Mediului, castigatorii campaniei de informare si colectare care s-a desfasurat la Alba Iulia in perioada 15 martie - 4 iunie.La campanie au participat peste 300 de persoane fizice si companii. Aproape 20.000 kg de aparate electrice colectate vor intra in procesul de reciclare datorita celor care au apelat la serviciul gratuit de colectare.Iata mai jos seriile biletelor castigatoare de la tombola organizata in urma ... citeste toata stirea