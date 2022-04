Roger Federer se intoarce pe teren. Elvetianul si Rafael Nadal vor participa la Laver Cup

Roger Federer si castigatorul Australian Open din acest an, Rafael Nadal au confirmat ca vor face din nou echipa la a cincea editie a Laver Cup. Editia din 2022 va avea loc in luna septembrie, la Londra.Roger Federer, Rafael Nadal si capitanul John Mc Enroe (Team World) la prima editie a Laver Cup in Praga, 24.09.2017Credit imagine : CTK Photo/Michal KamarytDupa ce au facut echipa la editia inaugurala, dar si la cea din anul 2019, "Fedal" isi va face aparitia si la editia din 2022 a Laver Cup, ... citeste toata stirea