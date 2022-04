Roman de 35 de ani, mort in Anglia intr-un incendiu provocat intentionat de cetateni pakistanezi VIDEO

Un incendiu provocat deliberat la o locuinta din Marea Britanie s-a soldat cu decesul unui roman in varsta de 35 de ani, din Alba Iulia. Alin Nicolae Gavrila era in Marea Britanie, la lucru, de 4 ani. Incendiul a fost provocat in noaptea de sambata spre duminica, 9/10 aprilie. Un dosar penal pentru crima a fost deschis, iar politistii au retinut un prim suspect. Din primele informatii citate de alba24.ro, in casa respectiva, o casa cu parter si etaj, unde locuiau mai multi cetateni romani, a ... citeste toata stirea