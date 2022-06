Romania a depasit Grecia si Croatia la puterea de cumparare. Unde ne situam la consumul individual si PIB, in Europa

Romania a depasit Grecia si Croatia la puterea de cumparare. Cu toate acestea, tara noastra este sub media europeana, se arata intr-o analiza Eurostat.Consumul individual, exprimat prin puterea de cumparare (PPS), a variat anul trecut in Europa intre 63% si 146% din media UE in cele 27 de state membre.Romania s-a situat la 82% din media UE, peste Grecia (76%) si aproape de Portugalia (83%), Polonia (84%), Spania si Cehia (85%), arata Eurostat intr-o analiza publicata luni si care prezinta ... citeste toata stirea