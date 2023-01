Romania a intrat in stare de alerta epidemica pentru gripa: purtarea mastii in spatiile inchise, evitarea aglomeratiei, triaj in scoli si gradinite

Romania se afla de joi in stare de alerta pandemica, datorata numarului mare de cazuri de gripa si cel al virozelor.Anuntul a fost facut de catre ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila in cadrul unei conferinte de presa."Pot sa adopt o instructiune in care exista o stare de alerta epidemica, pentru ca declararea epidemiei pe baza unui ordin de ministru, e o lege din timpul pandemiei care genereaza automat anumite restrictii. Nu este o situatie dramatica. E o situatie fara precedent in aceasta ... citeste toata stirea