Romania are cea mai mare mortalitate evitabila din UE, se arata in motivarea unei hotarari de Guvern privind aprobarea Strategiei nationale de sanatate 2023 - 2030, elaborat de Ministerului Sanatatii.Sistemul medical romanesc inregistreaza valori inalte ale deceselor atat din cauze prevenibile prin interventii de sanatate publica, cat si din cauze tratabile prin ingrijiri de calitate adecvata.Ca si in restul Uniunii Europene, principalele cauze ale mortalitatii evitabile in Romania sunt ... citeste toata stirea