Romania, clasata de OMS cu risc inalt la poliomielita din cauza ratei mici de vaccinare. Judetul Alba, sub media nationala

Romania are risc inalt pentru importul de poliovirusuri din cauza ratei scazute de vaccinare, transmit autoritatile sanitare. Judetul Alba se afla sub media nationala, potrivit datelor furnizate de DSP Alba.Medicii de familie din mai multe judete au primit in aceasta perioada de la DSP-uri o informare cu privire la paralizia acuta flasca, inclusiv definitia de caz pentru PAF, astfel incat un potential caz sa poata fi observat/diagnosticat rapid.Cauza consta in acoperirea vaccinala in ... citește toată știrea