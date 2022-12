Romania, pe locul 13 in UE la inmatricularile auto. Cate autoturisme au fost inmatriculate in primele 11 luni ale anului

Romania se afla pe locul 13 in Uniunea Europeana in privinta inmatricularilor auto, potrivit datelor ACAROM si ACEA. In primele 11 luni ale anului, in tara noastra au fost inmatriculate 116.891 de autoturisme noi, in crestere cu 7,4%.Brandul Dacia a raportat in acelasi interval un avans de 16,5% la nivel european.In total, in Uniunea Europeana au fost inmatriculate in ianuarie-noiembrie 8,3 milioane autoturisme noi, in scadere cu 6% fata de perioada similara din 2021.Evolutia a fost ... citeste toata stirea