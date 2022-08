Romania se afla pe locul al doilea "all times" in Hall of Fame-ul Olimpiadei Internationale de Informatica, cu 123 de medalii, a anuntat duminica ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu."Un rezultat exceptional care urca Romania pe locul al doilea "all times" in Hall of Fame-ul Olimpiadei Internationale de Informatica, cu 123 de medalii! Alexandru Luchianov (Liceul International de Informatica din Bucuresti), Luca Perju-Verzotti (Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" din Bucuresti), ... citeste toata stirea