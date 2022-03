Romania, pe primul loc in topul european al deceselor survenite in urma accidentelor rutiere, in 2021

Comisia Europeana a dat publicitatii cifrele preliminare cu privire la numarul de decese survenit din cauza accidentelor rutiere, in 2021. Romania este, din nefericire, lider detasat, cu 93 de decese din accidente rutiere la un milion de locuitor. Cele mai sigure drumuri se afla in Suedia (18 decese la un milion de locuitori), in timp ce media UE a fost de 44 decese la un milion de locuitori.Comisia Europeana a publicat luni, 28 martie, cifre preliminare privind decesele din accidente rutiere ... citeste toata stirea