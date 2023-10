Deficitul de forta de munca in Romania ar putea ajunge la 224.000 de persoane in 2026, in lipsa unor masuri imediate, comparativ cu un nivel estimat de 145.000 de persoane in 2022, a afirmat, miercuri, Alex Milcev, membru al Consiliului Director al AmCham Romania, intr-o conferinta de presa."Intervalele pot sa ajunga la dublu in realitate, si asta cumva epiric - spune si mediul de afaceri. 145.000 (de persoane, deficit de forta de munca, n.r.) in niciun caz nu reflecta realitatea pentru ca ... citeste toata stirea