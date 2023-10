Romania trebuie sa implementeze Venitul Minim European Adecvat pana in 2024, potrivit angajamentelor pe care si le-a luat si unei directive europene in acest sens.Prin stabilirea unui "salariu minim adecvat" ("fair minimum wage"), fiecare stat va stabili nivelul venitului minim in functie de conditiile sociale, economice si de evolutia indicatorilor macroeconomici.Sunt aici doua aspecte importante in ceea ce priveste punctul de pornire in calcul.Pe de o parte ar putea fi vorba despre ... citeste toata stirea