Romanii fara scoala, cea mai optimista categorie a populatiei, in ceea ce priveste anul 2023. Sondaj

Cei mai optimisti dintre romani in ceea ce priveste asteptarile de la noul an sunt cei cu nivel redus de educatie, arata un studiu IRES.Potrivit sondajului, jumatate dintre romani (51%) cred ca 2023 va fi mai prost ca acest an si doar un sfert (24%) considera ca va fi mai bun. Acelasi procent (24%) spun ca va fi la fel.Cercetarea sociologica arata ca mai optimisti sunt respondentii cu nivel redus de educatie, dar si participantii la studiu care sustin ca ar vota cu PSD sau PNL daca duminica ... citeste toata stirea