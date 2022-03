Romanii merg dupa caii abandonati de refugiati ucraineni. Actiune in zona Odesa. ANSVSA a acordat derogare

Mai multi iubitori de animale romani pregatesc o actiune prin care incearca sa aduca in tara mai multi cai din regiunea Odesa a Ucrainei, care au fost lasati in urma de catre proprietarii fugiti din calea razboiului. "Vrem sa intram in zona Odesa sa scoatem caii din centre de echitatie si nu numai. Foarte multi au ramas fara hrana si ingrijitori. Avem doi voluntari (un medic veterinar si inca o persoana) cu doua masini si doua remorci transport cai. Cautam si alte persoane care pot ajuta. Vom ... citeste toata stirea