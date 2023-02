Romsilva a plantat peste 26 de milioane de puieti forestieri in padurile de stat in cele doua campanii de impaduriri derulate anul trecut

Regia Nationala a Padurilor - Romsilva a plantat 26,4 milioane de puieti forestieri in fondul forestier proprietatea publica a statului, in cele doua campanii de impaduriri, de primavara si de toamna, derulate in anul 2022.In total, in fondul forestier proprietatea publica a statului, au fost regenerate 15.637 hectare, din care 10.798 hectare prin regenerari naturale si 4.839 hectare prin regenerari artificiale, adica prin lucrari de impaduriri. Programul de regenerare a padurilor de stat a ... citeste toata stirea