Rosia Montana ALIVE. Festival de teatru, film si muzica in Muntii Apuseni

Localitatea Rosia Montana prinde viata timp de doua saptamani, in cadrul unui festival de teatru, film si muzica. De la tururi ghidate prin sit-ul UNESCO si pana la concerte rock, programul este unul foarte divers si pentru toate gusturile. In program vor fi spectacole de teatru pentru adulti si copii, tururi ghidate, proiectii de filme in aer liber, muzica: Hipodrome Of Music, DJ Shiver, Blue Velvet, Luna Amara acustic, DJ Socol, Recital de Harpa, Band of brothers and Sisters, concerte de pian, ... citeste toata stirea