Rusia incearca sa cucereasca Insula Serpilor. Flota ruseasca a deschis focul

O nava militara rusa care se afla in apele internationale ale Marii Negre, la limita de nord a Zonei Economice Exclusive a Romaniei (in afara acestei zone), deviaza sau opreste navele comerciale aflate in mars catre porturile ucrainene, a transmis, astazi, MApN.Rusia a suspendat circulatia navelor comerciale din Marea Azov pe termen nelimitat, dar a decis sa pastreze deschise porturile de la Marea Neagra, potrivit Reuters.Din datele de monitorizare obtinute de structurile Fortelor Navale ... citeste toata stirea