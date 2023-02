S-a cutremurat din nou pamantul in Romania: seism cu magnitudinea de 5,7. A fost resimtit si in Alba

Un cutremur cu magnitudinea 5,7, a avut loc marti dupa-amiaza, in Romania, in judetul Gorj.Seismul a fost unul de suprafata, acesta fiind inregistrat la o adancime de 40 de kilometri.Cutremurul a avut doua replici cu magnitudinea de peste 3.Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului,"In ziua de 14.02.2023, 15:16:53 (ora Romaniei), s-a produs in Oltenia, Gorj, un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.7, la adancimea de 40 km.Cutremurul s-a produs la 102km NV de Craiova, ... citeste toata stirea