S-a lansat aplicatia Apuseni, o initiativa unica pentru promovarea turismului in Muntii Apuseni. Din 4 iulie, turistii romani si straini pot sa descopere noi destinatii de calatorie in inima Muntilor Apuseni prin intermediul proiectului "Apuseni Treasure Hunt", o inovatie digitala, ce are la baza un concept interactiv de promovare a turismului din zona, initiat de ONG-ul Apuseni Spirit.Prin intermediul Aplicatiei, turistii vor gasi tot ce au nevoie: trasee, obiective turistice, puncte ... citește toată știrea