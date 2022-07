S-a rasturnat cu motocicleta in afara partii carosabile. Polonez implicat intr-un accident pe Transalpina

Un accident rutier, a avut loc marti dupa-amiaza, pe Transalpina, intre Obarsia Lotrului si Sugag.In accidentul rutier, a fost implicat un motociclist de origine poloneza, care a pierdut controlul asupra motocicletei, si s-a rasturnat cu ea in afara partii carosabile.La data de 5 iulie 2022, in jurul orei 17,00, politistii rutieri din Sebes au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier, produs pe DN 67 C, intre Obarsia Lotrului si Sugag, la kilometrul 69 ... citeste toata stirea