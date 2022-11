S-a redeschis Compartimentul TBC complet reabilitat al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud

In cadrul proiectului de reabilitare energetica a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 si cofinantat de Consiliul Judetean Alba, a fost dat in functiune Compartimentul TBC, dupa o lunga perioada in care acesta nu a fost functional.Complet reabilitat, acest important compartiment al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud pune la dispozitia pacientilor 6 saloane cu o capacitate totala de 20 paturi, cu grupuri sanitare proprii, din care doua ... citeste toata stirea