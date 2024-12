S-a stabilit calendarul alegerilor 2025!

Conform unor surse, primul tur al alegerilor va avea loc pe 23 martie, iar cel de-al doilea tur se va desfasura pe 6 aprilie. Hotararea oficiala care va stabili datele exacte ale scrutinului urmeaza sa fie adoptata in cadrul primei sedinte de Guvern din noul an.Pana acum, cinci candidati si-au anuntat oficial intrarea in cursa electorala. Decizia privind calendarul alegerilor vine intr-un context politic intens, in care partidele isi pregatesc strategiile pentru campania ... citește toată știrea