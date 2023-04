Un caz de o violenta extrema este prezentat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, in fata judecatorilor. Este vorba despre o tentativa de omor, unde un barbat, a vrut sa isi ucida fosta nevasta, pe fondul geloziei si al consumului de alcool.Tentativa de omor s-a petrecut la sfarsitul anului 2022, in 2023, dosarul a intrat pe rolul Tribunalului Alba, iar in luna mai pe data de 25, se asteapta o prima decizie a magistratilor.Barbatul a lovit-o cu un cutit in zona capului, ... citeste toata stirea