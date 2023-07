Un barbat din comuna Salistea, se va alege cu dosar penal, dupa ce a fost prins la volan, pe o strada din localitate, desi nu avea permis de conducere.In plus, masina pe care o conducea avea numere de inmatriculare false.Potrivit IPJ Alba, la data de 16 iulie 2023, in jurul orei 10.30, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au depistat un barbat de 49 de ani, din comuna Salistea, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Principala din comuna Salistea, fara sa ... citeste toata stirea