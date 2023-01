S-au demarat lucrarile la reteaua de distributie a distributie a gazelor naturale, pentru zona industriala a orasului Teius si satul Beldiu

Au fost demarate lucrarile la reteaua de distributie a distributie a gazelor naturale pentru zona industriala a orasului Teius si satul Beldiu.Anuntul a fost facut de catre reprezentantii Primariei Teius, intr-o postare pe pagina de socializare."O veste buna pentru toti cei ce cred in orasul nostru, in capacitatea lui de a se dezvolta.Au inceput lucrarile pentru sapatura si montajul conductei de 160 mm in diametru, ce va alimenta in prima etapa zona ... citeste toata stirea