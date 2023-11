Sala de sport 1 Mai din Alba Iulia, distrusa de un incendiu. Au intervenit 6 autospeciale, 26 de pompieri din trei orase Sala de sport 1 Mai situata in zona centrala a municipiului Alba Iulia, a fost in noaptea de joi spre vineri, distrusa de un incendiu.Pentru stingerea incendiului, au intervenit 26 de pompieri din trei orase (Alba Iulia, Sebes si Aiud) cu 6 autospeciale de stingere cu apa si spuma. Sala de sport se afla in spatele Tribunalului Alba Iulia, obiectivul pompierilor a fost acela ... citeste toata stirea