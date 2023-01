Salarii 2023: Majorarile salariale vor tine pasul cu rata inflatiei? Salariul minim net creste cu circa 370 de lei

Angajatorii s-au straduit sa tina pasul cu inflatia in 2022 si sa creasca salariile in plus fata de cat prevazusera la inceputul anului.Per total, salariul mediu net pe economie a ajuns la peste 4.000 de lei in octombrie 2022, ultima luna pentru care exista date la INS, scrie Ziarul Financiar.Cu toate acestea, cresterea de la an la an a salariului mediu net pe economie a fost inca o data inghitita de rata anuala a inflatiei, care a ajuns la 15,8% in luna octombrie, iar in noiembrie a ... citeste toata stirea