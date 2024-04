Salariul minim european. Marcel Ciolacu: Forma de stabilire este "un pic cam empirica". In realitate, Directiva Europeana e clara

Salariul minim european: Premierul Marcel Ciolacu a spus ca actuala forma de stabilire a salariului minim este "un pic cam empirica" si crede ca acest mecanism trebuie sa devina foarte clar, predictibil."Nu putem ramane. E un pic cam empirica aceasta forma in care e o negociere cu actorii sociali, cu patronate si sindicat, si Guvernul hotaraste cu cat se mareste si cum, in functie de anumiti parametri", a spus Marcel Ciolacu.Salariul minim european trebuie sa intre in vigoare la 1 iulie in ... citește toată știrea