Salariul minim in tarile UE, in 2024. Pe ce loc se afla Romania si care sunt extremele. Grafice

Salariul minim in tarile UE, in 2024: Romania se afla pepenultimul loc in Uniunea Europeana, in privinta salariului minim.Doar Bulgaria se afla mai jos decat noi. Usor mai bine sta Ungaria, arata datele Eurostat.Graficul de mai sus arata si evolutia acestui indicator in 10 ani, din 2014, in 2024 si de asemenea o comparatie cu SUA.Salariul minim in tarile UE, in 2024Cel mai mare salariu minim este inregistrat in Luxemburg, urmat de Irlanda si Olanda, dar exista si tari foarte bogate care ... citește toată știrea