Dupa mesele copioase din perioada sarbatorilor, corpul tau are nevoie de o pauza, iar o mancare usoara si nutritiva este solutia ideala.Propunerea noastra? Salata de quinoa cu legume si pui la gratar - o reteta delicioasa, rapida si plina de vitamine, perfecta pentru ati recapata energia si echilibrul.De ce sa alegi aceasta reteta?Quinoa este un superaliment bogat in proteine si fibre, ajutand digestia si oferindu-ti o senzatie de satietate fara a te simti greoi. In combinatie cu pieptul de ... citește toată știrea