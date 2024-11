Salvare dramatica in Bucerdea Vinoasa : doua persoane surprinse sub o placa de beton, una dintre ele in stop cardio-respirator

in localitatea Bucerdea Vinoasa din comuna Ighiu, doua persoane au fost surprinse sub o placa de beton, intr-un incident grav care a mobilizat echipajele de salvare ale ISU Alba. Pana la sosirea pompierilor, cetatenii au intervenit rapid si au reusit sa extraga cele doua victime de sub daramaturi.Conform echipajelor de salvare ajunse la fata locului, ... citește toată știrea